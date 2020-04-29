Roma teknik direktörü: Mkhıtaryan’ın kulübümüzde kalmasını istiyorum, o harika bir oyuncu

Roma teknik direktörü Paulo Fonseca, sezon başında Arsenal’den İtalyan ekibine kiralık olarak giden Ermeni yıldız futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ın kıralama sözleimesinin süresinin dolmaktan sonra da Roma’da kalmak istediğini belirtti.

Kendisinin de aynı fikirde olduğunu belirten Fonseca ‘‘Mkhitaryan’ın Roma’da kalmasını istiyorum, kendisi da kalmak istiyor. Onunla çalışmaya devam etmek istiyorum çünkü o harika bir oyuncu ve harika bir insan’ ifadelerini kullandı. Roma teknik direktirü bununla beraber Arsenal ile müzakere yapmalarının gerektiğini söyledi.

Bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıkan Henrikh Mkhitaryan, 6 gol-4 asistlik bir performans gösterdi.

ERMENİ HABER AJANSI