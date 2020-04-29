Kilikya Katolikosu I. Aram: Ermeni Soykırımı demek sadece kınama değil, tazminat talebi de demektir – Ermenistan Kamu Radyosu

Kilikya Katolikosu I. Aram: Ermeni Soykırımı demek sadece kınama değil, tazminat talebi de demektir

Kanada Ermenilerinin ‘Horizon’ haftalık gazetesi genel yayın yönetmeni Vahakn Karakachian’a konuşan Kilikya Katolikosu I. Aram, Ermeni Soykırımının 105. yılı vesilesiyle Ermeni Jenosidi konusuna da değindi.

I. Aram: “Ermeni Soykırımı demek sadece kınama değil, tazminat talebi de demektir. Geçtiğimiz yıllarda Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) komisyonlarının sürdürdükleri çalışmalar sayesinde onlarca devlet ile hükümet Ermeni Jenosidi’ni tanıdı. Bu tanıma, yoğun çalışmalar neticesi oldu. Dolayısıyla tazminat talep ettiğimizi de dile getirmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu