İngiltere’nin en köklü Yahudi gazetesi tasfiyeden kurtuldu

The Jewish Chronicle

Genel Yayın Yönetmeni Stephen Pollard geçtiğimiz perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada Yahudi cemaati üyeleri ile önemli bazı isimlerden oluşan bir konsorsiyumun gazetenin eski sahibi Kessler Vakfı ile bir anlaşmaya vararak gazeteyi, “gazetenin uzun vadeli istikrarını sağlamak için bir yardım vakfı kurma amacıyla” devraldığını belirtti.

Pollard’ın açıklaması bu ayın başında Kessler Vakfının Chronicle’ı korona virüsü salgınına bağlı ekonomik kriz nedeniyle feshetme planlarını açıklamasıyla başlayan süreçteki son gelişme. Krizin vurmasından önce Chronicle’la birleşmesi beklenen rakip yayın Jewish News’un sahibi Leo Noe da gazetesini tasfiye etmeyi planladığını açıkladı.

Her iki gazete de BBC’nin siyasi programlardan sorumlu eski başkanı ve eski Başbakan Theresa May’in danışmanı Robbie Gibb liderliğindeki konsorsiyum tarafından kurtarıldı. Press Gazette’in haberine göre konsorsiyumun diğer üyeleri arasında BBC muhabiri John Ware, yayımcı Jonathan Sacerdoti, Rav Jonathan Hughes, eski Başbakanlardan Gordon Brown’ın sözcüsü John Woodcook ve Yardım Komisyonunun eski Yönetim Kurulu Başbakanı William Shawcross yer alıyor. Gazetenin yeni sahipleri Chronicle’ın editoryal bağımsızlığına müdahale etmeme sözü verdi. Pollard bu konuyla ilgili olarak açıklamasında, “Uzun yıllardır ilk kez gazeteciliğe yatırım yapmaya ve Jewish Chronicle’la internet sitesi thejc.com’u daha da ileri taşımaya büyük önem veren destekçilerimiz oluyor” dedi.

http://www.salom.com.tr/haber-114474-Ingilterenin_en_koklu_yahudi_gazetesi_tasfiyeden_kurtuldu.html