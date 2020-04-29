iLivemap Karabağ’ı Ermenistan’ın bir parçası olarak tanıttı

Yunanistan’daki Greekcitytimes.com sitesi Artsakh (Karabağ) konusuna değindi.

iLivemap.com sitesi Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ve etraftaki devletler arasındaki savaşları ve anlaşmazlıkları gösteren interaktif bir haritadır.

Regionmonitor.com haber sitesinin aktardığı bilgilere göre iLivemap özellikle Suriye ve Libya’daki durumuyla ilgili güvenilir bilgiler aktaran haber kaynağıdır.

Daha çok Suriye ve Libya üzerinde odaklandığına rağmen bu site ilgi alanını genişleterek Artsakh ve Donbas’a da değindi.

Yunanistan merkezli haber sitesinin sunduğu bilgilerle iLivemap Dağlık Karabağ adıyla tanınan Artsakh’I Ermenistan’ın bir parçası olarak gösterdi.

Greekcitytimes sitesinde yer alan yazıda Yunanistan ve daha az miktarla Rusya’dan askeri ve maddi destek alan Artsakh’ın Azerbaycan’a karşı zafer kazanıp bağımsızlığa kavuştuğunu ifade ediliyor.

Sitenin izlenmimlerine göre bağımsızlığa ve özgürlüğe rağmen Artsakh şimdiye kadar daha Ermenistan’la birleşemedi.

ABD’deki bazı eyaletler ve Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti Artsakh Cumhuriyetini bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdılar.

Artsakh’ta Mahmana adıyla küçük bir Yunan köyü de var.

Yunanistan merkezli sitesinde yer alan makale “Acaba dünya nihayet kendine gelip Artsakh’ın Azerbaycan toprağı değil, Ermeni toprağı olduğunun farkına varıyor mu?” retorik sorusuyla bitiyor.

ERMENİ HABER AJANSI