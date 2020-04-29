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Ermenistan’da ‘Altın kayısı’ film festivali 1-8 Kasım arası düzenlenecek

2020-04-29

Ermenistan’da her yıl yaz mevsiminde gerçekleşen meşhur ‘Altın kayısı’ uluslararası film festivali bu sene bilinen nedenlerden dolayı ertelenecek.

Bununla ilgili festivalin resmi Facebook sayfasında açıklamalar yer aldı.

Daha önce 12-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen festivalin düzenlenmesiyle ilgili  online festivalineden bir sonraki seneye ertelemek te dahil olmak üzere farklı senaryolar ele alınıyor.

Fakat uzun süren tartışmalardan sonra 1-8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmeye karar verildi.

Organizatörler açıklamada “Umarız her şey iyi olacak. Bu sefer biz Temmuz’da görüşemeyiz, fakat umarız Kasım ayında ‘Altın kayısı’ festivalini gerçekleştiririz” ifadelerine yer verdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/29/Ermenistan’da-‘Altın-kayısı-film-festivali/182302

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