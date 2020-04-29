Ermenistan’da ‘Altın kayısı’ film festivali 1-8 Kasım arası düzenlenecek

Ermenistan’da her yıl yaz mevsiminde gerçekleşen meşhur ‘Altın kayısı’ uluslararası film festivali bu sene bilinen nedenlerden dolayı ertelenecek.
Bununla ilgili festivalin resmi Facebook sayfasında açıklamalar yer aldı.
Daha önce 12-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen festivalin düzenlenmesiyle ilgili online festivalineden bir sonraki seneye ertelemek te dahil olmak üzere farklı senaryolar ele alınıyor.
Fakat uzun süren tartışmalardan sonra 1-8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmeye karar verildi.
Organizatörler açıklamada “Umarız her şey iyi olacak. Bu sefer biz Temmuz’da görüşemeyiz, fakat umarız Kasım ayında ‘Altın kayısı’ festivalini gerçekleştiririz” ifadelerine yer verdiler.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/29/Ermenistan’da-‘Altın-kayısı-film-festivali/182302
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