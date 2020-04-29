Ceyhun Bozkurt: Korona yalanları psikolojik hastalıktan öte, Ermeni iddialarına sahip çıkmak ihanet!

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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt ve SuperHaber YouTube kanalı Genel Koordinatörü Barış Özkan ile ‘Haberin Olsun’ yeni bölümüyle yayında…

Gündemin sıcak başlıklarının konuşulduğu ‘Haberin Olsun’un yeni bölümünde, Korona ile mücadele sürecinde muhalif çevrelerin bir kısmı tarafından yürütülen algı operasyonları ve gerçek dışı açıklamalar değerlendirildi.

’40 MİLYON VAKA’ YALANI

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın dile getirdiği ’40 milyon vaka var’iddiasının nasıl çürütüldüğünün konuşulduğu programda Ceyhun Bozkurt, “Bu ruh hali artık hastalığın ötesinde, ‘Ben bu iktidarı yıkayım, nasıl yıkarsam yıkayım’ mantığının bir tezahürü. Artık komik olmaya başladılar. ‘Bilim, bilim’ diye gezenlerin, bilime tamamen aykırı söylemler kullanması da çok ilginç.” ifadelerini kullandı.

“GAFLETTEN DALALETE, EN SONUNDA DA İHANETE SÜRÜKLENİYORLAR”

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak HDP ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan gelen skandal açıklamaların da eleştirildiği programda, “Bir süre sonra gafletten, dalalete ve en sonunda ihanete ulaşırsın. Bu Atatürk’ün tanımı. İtirazlarını ona yapsınlar.” denildi.

Programda PKK/YPG‘nin Afrin‘de sivillere yönelik katliamı ile Libya‘daki son durum da konuşuldu.

‘Haberin Olsun’ yeni bölümüyle SuperHaber Youtube kanalında yayında…



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https://www.superhaber.tv/ceyhun-bozkurt-korona-yalanlari-psikolojik-hastaliktan-ote-ermeni-iddialarina-sahip-cikmak-ihanet-haber-273216