Bir Türk milliyetçisi kartondan yapılan Kim Kardashian’a karşı duyduğu nefreti ifade ediyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Bir Türk milliyetçisi kartondan yapılan Kim Kardashian’a karşı duyduğu nefreti ifade ediyor (video)

Űnlü Ermeni asıllı Amerikalı model ve talk şov yıldızı Kim Kardashian Türk milliyetçilerinin kızgınlığına sebep olmaya devam ediyor. İnternette yayımlanan bir videoya göre bir Türk milliyetçisi, kartondan yapılan Kim Kardashian’a karşı duyduğu nefreti ifade ediyor.

Absürtlüğünden dolayı dikkate bile layık olmayan bu video, Türklerin maraza varan nefretiyle faşizminin seviyesini gösteriyor.

Twitter hesabından bu videoyu paylaşan East Med Monitor, paylaşımının altında şu ifadelere de yer verdi: “Yeni Osmanlıcılık (Neo-Osmanlıcılık) bir virüs mikrobudur ki, insanların beyinlerine ırkçı nefreti bulaştırır ve tarihi gerçekleri saptırır.”

Ermenistan Kamu Radyosu