Yoksulları tedavi eden hekim yoğun bakımda

Yoksulları tedavi ettiği için suçlanan Prof. Murat Dilmener yoğun bakımda

İstanbul Üniversitesi , Çapa Tıp Fakültesi, Dahiliye Bölümü’nde görevli İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener, korona virüsü nedeniyle 30 gündür tedavi görüyor. Entübeden çıktığı ancak hala yoğun bakımda tutulduğu belirtilen Süryani doktora 2004 yılında, hastanenin döner sermayesiyle yoksul hastaları tedavi ettiği için soruşturma açılmıştı.

DUVAR- Süryanilerin sevilen hekimi Prof. Dr. Murat Dilmener, 30 gündür korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Dilmener’in torunu, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Entubeden çıktı fakat trakeostomi işlemi yapıldı. Hala bilinci kapalı. Durumunda malesef başka bir değişiklik yok” dedi.

Yoğun bakıma alındığında hakkında öldüğü haberleri çıkan Dilmener ve iki profesör için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok” demişti. Dilmener’in torunu Alara Gencoğlu da, Dilmener’e 2 hafta önce kök hücre tedavisi uygulandığını söyledi.

YOKSUL HASTALARI TEDAVİ ETMEKTEN YARGILANMIŞTI

Dilmener’e , 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada profesörlerden, toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanığı konuyu Yargıtay’a taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyiz edip kapatmıştı. (HABER MERKEZİ)

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