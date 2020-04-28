Yerevan’da meşhur Ermeni sirk sanatçısı Leonid Yengibaryan’ın adını taşıyan park olacak

Yerevan Belediye Meclisi 28 Nisan tarihinde gerçekleştirilen oturumda şehrin parklardan birine meşhur Ermeni sirk sanatçısı Leonid Yengibaryan’ın adını vermeye karar verdi. Yakında o parkta aynı zamanda ünlü sanatçının heykeli dikilecek.

Leonid Yengibaryan 15 Mart 1935 tarihinde dünyaya geldi. 1950’li yıllarının yarısına kadar profesyönel boks alanında başarılı oldu. 1952-53 Moskova Boks Turnuvasında Yengibaryan 9 zafer ve 1 yenilgiyle 3’üncü sırada yer aldı.

1955 yılında Sirk Sanatı Devlet Kolejinde paylaçoluk bölümü açıldı ve Leonid Yengibaryan oraya girdi.

1964 yılında Prag’da düzenlenen Uluslararası paylaçolar yarışmasında Ermeni sirk sanatçısı birinci sırada yer aldı. Hem SSCB, hem de SSCB sınırları dışında başarılı performanslara imza attı.

Yerevan ve Moskova dışında Yengibaryan Prag şehrini de çok seviyordu. Prag’da Çek eşinden onun kızı Barbra dünyaya geldi.

Leonid Yengibaryan 25 Temmuz 1972 tarihinde, 37 yaşındayken ilk sahneye çıkışından tam 13 yıl sonra aynı gün Moskova’da hayata gözlerini yumdu.

ERMENİ HABER AJANSI