Ermenistan’ın Jazz Derneği, Uluslararası Jazz Gününü bu yıl virtüel bir platformda kutlayacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın Jazz Derneği, Uluslararası Jazz Gününü bu yıl virtüel bir platformda kutlayacak

Armenpress haberine göre 30 Nisan 2020’de Ermenistan’ın Jazz Derneği, Uluslararası Jazz Gününü bu yıl virtüel bir platformda kutlayacak.

2011’in sonlarında UNESCO tarafından kabul edilen kararla, 30 Nisan Uluslararası Jazz Günü olarak kutlanır.

Jazz, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Afrika ve Avrupa kültürlerinin bir sentezi olarak ortaya çıktı ve bugüne kadar ulusları birleştiren, insanlar ve devletler arasındaki sınırları kaldıran sıra dışı bir müzik sanatı biçimidir.

Ermenistan Kamu Radyosu