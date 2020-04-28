Ermenistan’da koronavirüs vakalarıyla ilgili son durum açıklandı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Covid-19 yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkede mevcut durumu açıkladı.

28 Nisan saat 11:00 itibarıyla önceki güne kıyasla vaka sayısı 59 kişiyle arttı ve toplam sayısı 1867’ye ulaştı.

1 gün içerisinde 18 hasta iyileşti ve iyileşenlerin toplam sayısı ise 866’ya vardı. Şu an 971 hasta tedavi altında bulunuyor.

Maalesef 67 yaşındaki bir hasta koronavirüse eşlik eden başka hastalıkların da var olması nedeniyle hayatını kaybetti. Töplam ölenler sayısı böylece 30 kişi oldu.

Ermenistan’da yapılan koronavirüs testlerin sayısı ise 19.296’ya ulaştı.

ERMENİ HABER AJANSI