ABD senatörlerinden, Karabağ’a ayrılan finansmanını artırma önerisi

ABD Temsilciler Meclisi’nin 75 üyesi ile 30’dan fazla senatörler, 2021 yılında Artsakh’a (Karabağ) verilecek finansal desteğin artırılmasını talep etti. Bu finansmanın, ülkede mayın temizleme ve tadilat çalışmaları için kullanılması planlanıyor.

Amerika Ermeni Davası Konseyi’nden edinen bilgiye göre, senatör Robert Menendez, 2021 yılında Artsakh’taki Amerikan insani projesine en az 1.5 milyon ABD doları ayırmasını öneren bir mektup yayınladı.

Tadilat çalışmalarının yanısıra, Stepanakert’teki Lady Cox Rehabilitasyon Merkezi’nin fianse edilmesi de planlanıyor. Merkez, her yıl yaklaşık 25.000 hastanın tedavisini sağladığına rağmen yerel halkın ihtiyaçlarının sadece yüzde 20’sini karşılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI