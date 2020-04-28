ABD Ermenileri Covid-19 mağdurlarına 5 miliyon porsiyon yemek bağışladı

ABD Ermeni toplumu Covid-19 yeni tip koronavirüs salgınına maruz kalan ailelere 5 milyon porsiyon yemek verdiler. Bununla ilgili ABD Ermeni Davası Konseyi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

En başta organize edenler Feeding America şirketine Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü vesilesiyle soykırım kurbanlarının anısına 1.5 miliyon porsiyon yemek vermeyi hedefliyorlardı. Fakat Ermeni toplumu çok daha fazla biriktirip 5 miliyon porsiyona ulaştırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/28/ABD-Ermeni-koronavirüs/182139