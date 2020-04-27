Yorum: Ermeni Sorunu Türkiye’nin bütünlüğünün ipliğidi, eğer çekilirse bütün Türkiye yok olur – Ermenistan Kamu Radyosu

Lragir.am / Hakob Badalyan- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Nisan mesajından dolayı hoşnutsuzluğunu ifade etti. Oysa mesajında Ermeni Soykırımı’ndan bahseden Trump, Jenosit terimi yerine ‘Medz Yeghern’ deyimini kullanmıştı. Yine de Türkiye memnun kalmadı.

Zira bu ülke, Soykırım terimi uygulanmasa da, Ermeni Jenosidi konusuyla alakalı her şeyden dolayı şikayet eder. Çünkü Türkiye, Soykırım’ın tanınıp tanınmamasına ve Jenosit teriminin uygulanıp uygulanmamasına bakmaksızın Ermeni Sorununun, her zaman Türkiye başına bir bela olarak kalmasının farkındadır.

Türkiye şimdiki sınırlarıyla kaldıkça Ermeni meselesi Türkiye başında bir tehlike olarak kalacaktır. Ve Türkiye yöneticileri bunu çok iyi biliyorlar. Daha birkaç ay önce Türkiye Cumhurbaşkanının danışmanının itirafı da bunu ıspatlıyor. Bu itirafa göre Ermeni Meselesi Türkiye’yi parçalayabilir.

İşte Trump’ın mesajından Türkiye’nin hoşnutsuzluğu da bu derin olguyla alakalıdır. Zira ABD Başkanı’nın 24 Nisan mesajının satır altlarında ilginç imalar da yer almıştı. Mesela bu mesajda Amerikan Ortadoğu Yardım Komitesi’nin faaliyetinden söz edilmekteydi. Bu ima, Ermeni Sorunu’nun Ortadoğu bölgesini de kapsayan bir konu olduğuna dair vurguydu. Başka bir deyişle ABD Başkanı, Amerika’nın bu konuya hangi çerçeveden baktığının altını çizmişti.

Bu ise Türkiye için acı bir çerçevedir. Çünkü şimdiki Türkiye’nin de Ortadoğu’da iddiaları vardır. Ayrıca 2019 yılının sonlarında ABD Kongresi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarılar da Amerika’nın, bu konuda pratik adımlar atma niyetinde olduğunu gösterdi.

Ermeni Sorunu, Türkiye’nin bütünlüğünün ipliğidir. Eğer bu iplik çekilirse bütün Türkiye yok olur. Türkiye için, Ermenilerin müttefiği Rusya’nın yardımıyla da bu işi düzenlemek zor olur.

Ermenistan Kamu Radyosu