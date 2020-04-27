Ukrayna’da Ermeni Soykırımı’nı anlatan sanal sergi hazırlandı

Ukrayna Ermenileri Birliği, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü vesilesiyle bir sanal segi hazırladı. Sergide, arşiv resimleri, belgeler ve tarihsel analizler yer aldı.

Serginin, Osmanlı Türkye’nin işlediği Ermeni Soykırımı’nı tam ve anlaşılır bir şekilde gözler önüne serdiğini vurgulayan tarihçi Vahe Petrosyan, “Serginin temel hedefi, gerçekleri tanıtmaktır. Sanal sergi, Soykırım’ın vahşetini ve sonuçlarını anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Bu tür felaketlerin bir daha asla hiçbir yerde tekrar edilmesine izin verilmemesinin önemine vurgu yapan tarihçi, bunun sağlanması için de felaketin tüm boyutunun anlatılması ve kınanması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce edinen bilgiye göre, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü vesilesiyle tüm Ukrayna’da birtakım anı ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

ERMENİ HABER AJANSI