Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: “Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamakta”

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde Ermeni ideologlarının hasmane dogmasına dayanan ve bazı devletler tarafından desteklenen sözde “Ermeni soykırımı” ile ilgili iddialar, tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır” dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde Ermeni ideologlarının hasmane dogmasına dayanan ve bazı devletler tarafından desteklenen sözde “Ermeni soykırımı” ile ilgili iddialar, tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Tarihsel olgular incelenmeden olaylar hakkında siyasi ve hukuki değerlendirmelerde bulunmak, kararlar almak, özellikle de bunlar kolektif bilinçte nefret, tarihsel düşmanlık ve intikam duyguları yaratılarak gerçekleştirildiğinde insanlığı, vicdanı ve merhameti sindirerek, halkların karşılıklı anlayış ve barış içinde yaşama hakkını tehlikeye atmaktadır. Bölgedeki çatışmalar, mülteciler ve ülke içinde yerinden olmuş kişiler (ÜİYOK) gibi sorunlar, esas olarak bu olgunun sonuçlarıdır” ifadelerini kullandı.

Amreyev, çağdaş uluslararası ilişkiler ve bugüne kadar yaşanmış tüm trajedilerin şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu bağlamda Türkiye’nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir tarih komisyonu kurma girişimi ve bu amaçla arşivlerini açması övgüye değerdir. İnanıyoruz ki, bilim adamları ve araştırmacılar tarafından tarihsel olguların tarafsız bir şekilde araştırılması ve değerlendirilmesi, 105 yıl önceki olaylara ışık tutacaktır” dedi.

http://www.malatyaguncel.com/turk-konseyi-genel-sekreteri-amreyev-sozde-ermeni-soykirimi-ile-ilgili-iddialar-tar-1504742h.htm