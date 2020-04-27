Tarihi Ermenistan başkenti Ani’nin karşısında Soykırım anısına dev bir Ermenistan bayrağı dikildi (Foto) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenihaber.am- Ermenistan’ın Şirak idari bölgesinin üst düzey yetkilileri, Vali Tigran Petrosyan’ın ve Gümri Belediye Başkanı Samvel Balasanyan’ın önderliğinde, önceki yıllarda da olduğu gibi Herher (Gerger) veya Kıyım kanyonunu ziyaret ederek Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Aynı zamanda Gümri şehrinde, Soykırım’ın masum kurbanlarının anısına Barekamutyun parkında yapılan “Diriliş” anıtının yanında, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Şirak Diakosluğu’nun ruhani lideri Başpiskopos Mikayel Acapahyan tarafından anma ritüeli yapıldı.

Daha sonra tarihi Ermenistan’ın başkenti Ani’nin kalıntılarının tam karşısında bulunan Kharkov köyünde, 3 Rusyalı Ermeni arkadaşın girişimiyle Soykırım kurbanlarının anısına dev bir Ermenistan bayrağı ve khaçkar dikildi. Bayrağın genişliği 5 metre, uzunluğu ise 10 metre.

Şirak Valisi Tigran Petrosyan, “Facebook” üzerinden sağladığı canlı yayında Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümüne özel khaçkarın ve bayrağın dikiliş törenini göstererek, bu etkinliğin en temel mesajının, “Vardık, varız ve var oalcağız” olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu