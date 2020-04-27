Rumlar çizgiyi aştı

Ali Çağlar Tınbek

Soykırım iddialarına karşı açıklama yapan Rum Kesimi Cumhurbaşkanlığı Ofis Sözcüsü Fotis Fotiou, “24 Nisan 1915, Neo-Türkler tarafından 1,5 milyon Ermeni’nin sistematik olarak yok edilmesi, uluslararası gün olarak kabul edildi. Binlerce kişi işkenceye maruz kaldı ve yerinden edildi” dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Türkiye’yi hedef gösterdi. Her alanda Türkiye’ye iftira atan ve karalamaya çalışan Rum yönetimi, bu kez sözde Ermeni soykırımı üzerinden Türkiye’yi hedef gösterdi. Geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü tarafından Ermenilere yönelik yapılan açıklamada, ‘24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü’ vesilesiyle Ermenistan halkının destekçisi ve yanında olduklarını belirterek, Kıbrıs için ortak çalışma teklifinde bulundu. Rum Kesimi, Kıbrıs’ta Türklere karşı yaptığı katliamı görmezden gelerek, Türkiye’yi Ermenilere karşı karalamaya çalıştı.

SOYKIRIMIN ANA VATANI RUMLAR

‘24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma’ günü olduğunu belirterek açıklama yapan Rumlar, Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladı. Rum kesimi adına açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığı Ofis Sözcüsü Fotis Fotiou, “24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü vesilesiyle Ermenistan halkına saygı ve desteğimizi belirtiriz. Kıbrıs’ın ortak hedeflere ulaşması için Ermeni halkıyla çalışmaya hazırız. 24 Nisan 1915, Neo-Türkler tarafından 1,5 milyon Ermeni’nin sistematik olarak yok edilmesi uluslararası gün olarak kabul edildi. Ayrıca binlerce kişi işkenceye maruz kaldı ve yerinden edildi” dedi. Rum kesiminin Türkiye’yi Neo-Türkler olarak adlandırması ise çizgiyi aşan sözler oldu.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NI UNUTUYORLAR

Sözde Ermeni soykırımını gündemine alarak, Türkiye’ye iftira atan Rum kesimi, 1970’li yıllarda Kıbrıslı Türklere yaptığı katliam ve soykırım girişimini görmezden geliyor. Soykırıma yönelik elinde belge dahi olmadan mesnetsiz açıklamada bulunan Rumlar, belgeli ve kayıtlı olarak 1970’li yıllarda Kıbrıs’ta Türklere yaptığı katliamları ortada duruyor. Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan katliamlar ortadayken, Rumların Ermenilere yaptığı destek açıklamasının da nedeninin Türk düşmanlığı olduğu aşikâr.

https://www.milligazete.com.tr/haber/4308359/rumlar-cizgiyi-asti