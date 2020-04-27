Nubar Afeyan: Koronavirüse karşı geliştirilen aşı hazır olunca Ermenistan’a da ulaşılır – Ermenistan Kamu Radyosu

Aynı zamanda Aurora Girişimi eş kurucusu da olan Moderna Therapeutics şirketi kurucusu Nubar Afeyan’ın yaptığı açıklamaya göre koronavirüs salgını, dünyada krize yol açtı, dolayısıyla bu buhran için uluslararası çözümler aranmalı. Sayın Afeyan’ın belirttiğine göre, şuan on binlerce bilimadamı, koronavirüse karşı aşıyı geliştirmekle meşguldür.

Nubar Afeyan: “İzolasyon ilk adımdır fakat elbette ki, bütün dünya bu alanda çalışmalar yapıyor. Şirketimiz de bu yönde çalışmalar yürüten kurumlardan biridir. Bu çabaları dünyanın tüm ülkelerine yardım etmek için sarfediyoruz. Tabii ki bu aşı, hazır olunca Ermenistan ve Ermenilere de ulaşılır” diye kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu