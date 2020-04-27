Murat Övüç’ten Kim Kardashian’a tepki! ”Sen kimsin, Ermeni pisliği!”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ”Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü” sözleriyle tepki çeken Kim Kardashian’a sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki geldi.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian‘ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşım yaparak Türk milletini suçladı. Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, bazı kişilere cevap vererek sosyal medya hesabından engellemeye başladı.

Kardashian’ın skandal paylaşımlarının ardından sosyal medya fenomeni Murat Övüç’te sinirlerine hakim olamayarak, ”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.

https://www.superhaber.tv/murat-ovucten-kim-kardashiana-tepki-sen-kimsin-ermeni-pisligi-haber-272712