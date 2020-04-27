Lübnan’da bulunan Ermenistan vatandaşları 4 Mayıs’ta ülkeye dönebilir

Lübnan’da bulunan ve ülkeye dönmek isteyen Ermenistan vatandaşları için 4 Mayıs tarihinde “Middle East Airlines” havayolu şirketi tarafından Beirut-Yerevan – Beirut özel seferi gerçekleştirilecek.

Ermenistan’ın Lübnan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınından dolayı Lübnan’da uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ülkeye dönmek isteyen vatandaşların, 29 Nisan’a kadar Büyükelçilikte kayıt yaptırmaları gerek.

Vatandaşlar, kayıt yaptırmak için [email protected] adresine kendi kimlik bilgilerini göndermeli veya WhatsApp üzerinden + 961 3 157 305 acil hattını aramalı.

ERMENİ HABER AJANSI