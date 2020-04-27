Kâde: Vanlı Yahudilerden Bir Tatlı

NESİ ALTARAS

Vanlı Yahudilerin en kendine özgü yemeklerinden biri hamurlu bir tatlı olan kâdedir. Bildiğim kadarıyla bir tek Yahudilerin yaptığı bu tatlı farklı uzunluklarda rulo olarak sarılır ve soğuduktan sonra dilim dilim kesilir.

Hamur için malzemeler:

3 yumurta (üzerine sürmek için bir sarısını ayırın)

3 kahve fincanı şeker

3 kahve fincanı zeytinyağı (hamuruna tat verir)

1 kahve fincanı süt

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı karbonat

6-7 bardak un (aldığı kadar, ele yapışmayacak kıvama gelecek)

İçine malzemeler:

1 su bardağı ufalanmış ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı reçel (elma, kayısı, şeftali tercihlerdir ama başka reçel de olabilir)

Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri çırpın. (Bir yumurta sarısını üstüne sürmek için ayırmayı unutmayın.) Yağ, süt, limon ve karbonatı ekleyip karıştırın. Unu ekleyip karıştırın. Oluşan hamuru yoğurun ve ikiye bölün. Bu tariften iki tane rulo çıkacak (fırından çıktıktan sonra birini buzluğunuzda saklayıp istediğinizde yiyebilirsiniz) Hamuru merdaneyle dikdörtgen şeklinde açın. Tarçını ve cevizi serpin, reçeli dökün ve yayın. Kenarlara fazla koymamaya çalışın ki rulo yaparken hemen fışkırmasın. İki hamuru da bu şekilde hazırladıktan sonra ucu alta gelecek şekilde fırın tepsisine koyun ve üstlerine yumurta sarısını sürün. İsterseniz üzerine susam serpebilirsiniz. 35-45 dk arası 180 derecede fırına verin. Afiyet olsun!

https://www.avlaremoz.com/2020/04/27/kade-vanli-yahudilerden-bir-tatli/