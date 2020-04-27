HDP: Şivan Perwer’in görüşleri kendisini bağlar

Şivan Perver’in Ezidiler hakkında söylediği sözlere HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları yanıt verdi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, partisinin İstanbul İl Örgütü ve MKM tarafından gerçekleştirilen “Sanatın Sesi” programına katılan sanatçı Şivan Perwer’in Êzidîlere yönelik sözleri ile ilgili açıklama yaptı.

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatimoğulları, “Perwer’in ifade ettiği görüşlerin kendisini bağladığını ve özellikle Êzidî toplumuna ilişkin görüşleri paylaşmadığımızı belirtmek isteriz” dedi.

Perwer topluluk dışı evliliğe izin verilmemesini ‘faşistlik’ olarak değerlendirmişti. Tülay Hatimoğulları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul İl Örgütümüz ile Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) dün ortaklaşa gerçekleştirdiği Dengê Hunerê (Sanatın Sesi) programına sanatçı Şivan Perwer konuk edilmiştir. Perwer, programda sanattan siyasete, Kürt tarihinden müziğe kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşmıştır. Perwer’in özellikle Êzidîlere yönelik bazı değerlendirmeleri, Êzidî toplumunda rahatsızlığa neden olmuştur. Bu konudaki görüşleri paylaşmadığımız gibi, toplumun herhangi bir kesimini inciten söylemleri şahsi düşüncesidir ve bu düşüncelere katılmadığımızı belirtmek isteriz. HDP olarak insanların görüş ve düşüncelerini açıklama hakkını savunuyoruz. Ancak aynı oranda, bu görüşlerin ve eleştirilerin hakarete varacak düzeye ulaşmaması gerektiğine inanıyoruz. Bir kez daha Şivan Perwer’in İl Örgütümüz tarafından yapılan programda ifade ettiği görüşlerin kendisini bağladığını ve özellikle Êzidî toplumuna ilişkin görüşleri paylaşmadığımızı belirtmek isteriz.” (HABER MERKEZİ)

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