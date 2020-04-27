Harputlu Ermeniler Elazığ’daki Ermeni Protestan Kilisesi’nin harap edilmesine engel olabildi – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Armeniasputnik.am’ haber portalı muhabirlerinden Nairi Hohkikyan ile konuşan Harputlu (resmi Türk ismi: Elazığ) Ermenilerden Mustafa Balaban’ın sevinçle belirttiğine göre buralı Ermeniler, geçtiğimiz yıllarda Harput Ermeni Protestan Kilisesi’nin yıkılışını durdurmak amacıyla birleşti.

Hatırlanacağı üzere 2017 yılının başlarında Türk medyasında yer alan haberlere göre burada bulunan Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılarak otoparka dönüştürülmüştü. Yaklaşık 200 yıl boyunca Ermeni ve Süryani halkına hizmet veren kilisenin duvarlarına otopark işletmecileri tarafından tabelalar çakılması dikkat çekmişti. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Ermeni Protestan Kilisesi, daha önce de un fabrikası, pazar yeri ve hayvan pazarı olarak kullanılmıştı.

Bu Ermeni anıtını kurtarmak için yore halkının mücadele etmesi gerekirdi. Ve Harputlu Ermeniler mücadele ederek başarabildi. Kilisenin yıkılışına izin verilmedi.

Ermenistan Kamu Radyosu