Haaretz: Türkiye ile dost olan Yahudiler Ermeni Soykırımını reddetti

İsrail’in Haaretz gazetesinde yayınlanan makalede Baer Yahudilerin Ermeni Soykırımını tanıması gerektiğini vurguladı.

Baer Türkiye’de yaşayan Yahudilerin uzun yıllar iktidar tarafından ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmalarına rağmen Türkiye tarafından Ermeni Soykırımını inkar etme sürecinde Yahudiler ‘en güvenilir ajanları’ olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Makale yazarı 500 yıl önce Yahudilerin Türkiye’ye gelip tüm Türkleri memnun etme amacını güdüyorlardı ki hoşgörüyle karşılasınlar. Tarihçiye göre 19’uncu yüzyılda Türkiye’de Ermenilerin kitlesel katliamları başladığında Yahudiler Türkleri hümanizm savuncuları olarak göstermeye çalışıyordu.

500 yıllık ahengi bozmamak için Türkiye’deki etkin Yahudiler Ermeni Soykırımınn tanınmasına karşı çıktılar. Onlara İsrail’den ve ABD’den yine etkili Yahudiler katıldı. Onların arasında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Moşe Katsav da vardı.

Buna rağmen son zamanlarda yazarın sözlerine göre ABD’de birçok etkin Yahudi örgütleri Ermeni Soykırımını tanıdı.

Marc David Baer “Bir şey nettir. Birbirine benzer tarih dolayısıyla müttefik haline gelen Ermeniler ve Yahudiler bazı din önderleri yüzünden bozulan ilişkilerini normalleştirecek” sözleriyle bitirior makalesini.

ERMENİ HABER AJANSI