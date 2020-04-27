Ermenistan, GSYH’nın en çok kısmını askeri ihtiyaçlara ayıran 10 ülke listesine girdi

Son on yıl içerisinde devletler tarafından askeri alanına ayrılan bütçe 2019 yılında en büyük oldu. 2018’deki toplam tutardan yüzde 3.6 fazla olan bu rakam 2019’da 1.917 trilyon dolara ulaştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan raporda, 2019’da askeri alanında 149 ülkenin yaptığı harcamalar ele alındı. Bu ülkelerden 10’u, 2019 yılında kendi GSYH’nın yüzde 4’nü veya daha fazlasını askeri alanına ayırdı, 24’ü, bu alana GSYH’nın yüzde 2-2.9’nu ayırdı, 65’i ise GSYH’nın yüzde 1.0- 1.9’nu askeri hedefiyle harcadı.

GSYH’nın yüzde 4’nü veya daha fazlasını askeri hedefiyle harcayan 10 ülkeden 6’sı Yakın Doğu’da bulunuyor. Listede Umman (yüzde 8.8), Suudi Arabistan (yüzde 8.0), Kuveyt (yüzde 5.6), İsrail (yüzde 5.3), Ürdün (yüzde 4.7), Lübnan (yüzde 4.2), Cezayir (yüzde 6.0), Ermenistan (yüzde 4.9), Azerbaycan (yüzde 4.0) ve Pakistan (yüzde 4.0) yer aldı.

2019’da GSYH’nın yüzde 3.9’nu askeri ihtiyaçlarına ayıran Rusya ise, dünyada bu alanda en çok harcama yapan 4. ülke konumuna geldi, Avrupa’da ise birinci oldu. Dünya çapında askeri ihtiyaçları için en çok harcama yapan 5 ülke listesinde ise sırasıyla ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI