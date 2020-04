Baba tarafından Ermeni olan Kim Kardashian Ermenistan’ın Türkiye’den yardım aldığını unuttu

<div class=”htdisc-box-2″>***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.*** </div> <br />

Ermeni asıllı ABD’li yıldız Kim Kardashian’ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşıma sosyal medyada İstiklal Marşı’nı yorum yazarak katılanlar dahil birçok tepki aldı.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian’ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Demet Akalın paylaşımında, “Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim’i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz” ifadelerini kullandı.

Ermeni asıllı ABD’li yıldız Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi. Kardashian, “Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü” dedi.

Kardashian’ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın’dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim’i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz”

KİM KARDASHIAN KİMDİR?

Kimberly Noel “Kim” Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı. Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır. Daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Bunların yanı sıra prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculik, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Kardashian günümüze değin çeşitli parfümler çıkarmıştır, oldukça ünlü dergilere poz verip dergi kapaklarında yer almıştır, konuk oyuncu veya juri üyesi olarak çok sayıda televizyon yapımında rol almıştır, Amerikan ABC kanalında yayınlanan Dancing With the Stars (Yıldızlarla Dans) adlı televizyon formatında yarışmıştır. America’s Next Top Model (Amerikanın Gelecek/Yeni Top Modeli – Amerika Top Modelini Arıyor) adlı programda konuk jüri üyeliği yapmıştır. Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde, How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY[3] gibi dizilerde rol almıştır. 2010 yılında ise kız kardeşleri Kourtney ve Khloé ile Kardashian Konfidential adında bir otobiyografik kitap yayımlamıştır. Bunların yanı sıra kızkardeşleri ile birlikte D-A-S-H adlı kıyafet butiğini işletmektedir.[4] 2007 yılında Playboy dergisine soyunmuştur. Kardashian 2 Mayıs 2008’de “Workout with Kim Kardashian” adlı bir spor DVD’si çıkarmış, daha sonra kendi blogunu açmış ve ayakkabı satış servisini başlatmıştır.Kendine ait kkw adlı makyaj markası ve skims adlı korse markası vardır.

