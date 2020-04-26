Türklerin Ermenilere Soykırım Yaptığını Söyleyen Kim Kardashian, Demet Akalın da Dahil Herkesi Çıldırttı!

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Attığı her adımla tüm dünyaya adından söz ettiren Kim Kardashian aslında Ermeni asıllı.

Hatta sosyal medya hesaplarında da sık sık Ermenistan’a gittiğini ve geleneklerini yerine getirdiğini gösteriyor.

Kardashian bugün yaptığı paylaşımlarla 1915 yılında Ermenistan’da yaşananlara dikkat çekti…

“Biliyorum Soykırım Yıldönümü dündü ama ben bugün gördüm.”

“1915’te 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı başladı.”

“İlk başta en güçlü Ermeniler öldürüldü.”

“Osmanlı Türkleri daha sonra kadınları ve çocukları öldürdüler.”

“Bunlar benim atalarım… Aç bırakıldılar, tecavüze uğradılar ve katledildiler.”

“1917’ye kadar 1.5 milyondan fazla Ermeni öldürüldü.”

“Bugün Ermeni Soykırımı’nı anıyoruz ki hiçbir ırk, din ya da grup bir daha böyle bir şeye maruz kalmasın diye.”

Kim Kardashian‘ın sözde soykırımı anarken bir taraftan da Türkleri suçluyor olması büyük tepki topladı tabii…

https://onedio.com/haber/turklerin-ermenilere-soykirim-yaptigini-soyleyen-kim-kardashian-demet-akalin-da-dahil-herkesi-cildirtti-903934