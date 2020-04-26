Erivan Radyosu’nun 900 Şarkılık Kürtçe Arşivi Dijital Platformlarda

Ferid Demirel

bianet Kurdî editörü. Marmara Ünivesitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı okulda ve aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Birgün, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Dem Tv, Rûdaw TV ve Sputnik Kurdistan’da muhabir, editör, haber müdürü ve şef editör olarak çalıştı. “Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle: Türkiye’de 9 Gazete” kitabına katkıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan Kürt-Alman Kültür Enstitüsü (Deutsch-Kurdisches Kulturinstitut) yarım asır yayın yapan Erivan Radyosu Arşivi’nde yer alan 900 eseri Youtube kanalı basta olmak üzere tüm dijital platformlarda yayınlamaya başladı.

Haberin Kürtçesi için tıklayın

“Êrîvan xeber dide. Guhdarên ezîz, naha bibîzin deng û behsên teze“. (Erivan Radyosu haberleri sunar. Değerli dinleyiciler, şimdi yeni haberleri dinleyeceksiniz).

1955 yılından itibaren Kürtler arasında klişe haline gelmiş bir sözdür yukarıdaki cümle. Ermenistan’da bulunan Erivan Radyosu’nun Kürtçe yayını o kuşağı ve sonrasındaki kuşakları oldukça etkilemiştir. Özellikle Kürtçe konuşmanın dahi yasaklı olduğu Türkiye’de bu yayınları dinlemek için insanlar kısıtlı imkanlarla radyoların başına toplanıp haberler, hikayeler, şarkılar dinlediler. Erivan Radyosu’nun Kürtçe bölümünde yüzlerce sanatçı eserlerini seslendirdi. Bu eserlerin oluşturduğu külliyat günümüzde de o kuşağın ve sonrasındakiler tarafından dinleniyor. Ancak yine kısıtlı imkanlardan dolayı o sanatçılardan çok azının sesi ve ismi biliniyor, günümüze geldi.

Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan Kürt-Alman Kültür Enstitüsü (Deutsch-Kurdisches Kulturinstitut) yarım asır yayın yapan Erivan Radyosu Arşivinde yer alan bu eserleri, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda dijital ortama aktardı.

Toplam 900 eserden oluşan bu külliyat artık Youtube kanalı basta olmak üzere tüm dijital platformlarda dinlenebilecek.

İnternet ortamında yayılan birçok eser ya seslendirenleri yanlış şekilde tanıtılmıştı ya da şarkı isimleri yanlış yazılmıştı. Enstitünün bu çalışmasıyla beraber, bu sorunun ortadan kalkması hedefleniyor. Şu ana kadar tanınmayan, bilinmeyen yüzlerce eser böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum, ayrıca Kürt kültür sanat camiasına büyük bir repertuar hizmeti oldu. Böylece Kürt sanatçılarının halk stran ve klamlarını en doğru kaynaktan dinleme ve bunları yeni üretimlerine konu etmeleri durumu oluştu.

Enstitü üç günlük bir kampanya başlatacak

900 eser ilk defa toplu şekilde şarkı sözleriyle beraber halkın hizmetine açan Kültür Enstitüsü, 27-28 ve 29 Nisan tarihleri arasında her Kürt sanatçısının kendi sosyal medya kanallarında Enstitünün Youtube kanalına üye olup 3 gün boyunca sadece Erivan Radyosu şarkılarından sevdiği şarkıları paylaşma kampanyasına katılmasına davet ediyor.

Dört ciltlik bir kitap dizisi yakında

Müzik severlerin ve özellikle Kürtçe müzik yapan müzisyenlerin ulaşabileceği kaynaklar sunmayı hedefleyen enstitü, halk kültürü ve arşiv araştırmacısı ,sanatçı Cewad Merwanî´nin 3 yıldır kalabalık bir ekiple birlikte yayına hazırladığı çalışmayı yakın zamanda, notalar, sözler ve şarkıların içinde olduğu bir DVD dahil olmak üzere dört ciltlik bir kitap dizisi de yayımlamaya hazırlanıyor.

Stranbêjên ku di Radyoya Erîvanê de strane

ABRAHAMÊ KARAPÊTAHMEDÊ ÎSRAFÎLAHMEDÊ MIRAZÎARAM MARANGULYANARAM TÎGRANARAM TÎGRAN Û CEMALÊ ÛSIVARAM TÎGRAN Û GULÎZERA QASOARAMÊ ZEKERASA EVDALASLIKA QADIRAŞIQ KAMILBAGÎYÊ MEMÊBAGÎYÊ MEMÊBATALÎKÊ ŞÎRÎNBATALÎKÊ ŞÎRÎNBATALÎKÊ ŞÎRÎNBATALÎKÊ ŞÎRÎNBECOYÊ HESENBELGA QADOBEMALE KEKOBIROYÊ TÎTO & DÎLBERA WEKÎLCASIMÊ CERDOCASIMÊ ŞEMOCEMALÊ ETEM Û XANIMA NADIRCEMALÊ ÎSKOCEMALÊ PAŞECEMALÊ USIVCEMÎLA CAWISCEMÎLÊ CEFOÇOLOÊ SILODAWITÊ XILODAWETIYÊ REŞÎTDÎLBERA VEKILDÎLBERA VEKIL &SEMAM TEMAMEFOYÊ ESADEFOYÊ ESAD & CEMÎLA CAWISEGÎDÊ TÊCIRELÎXANÊ ÛSIVELIYÊ HEMEDELIYÊ OZMÎNESKER DEMÎRBAŞESLANÊ MEMEDEYŞA MIHOEZÎZÊ SEBRÎEZÎZÊ TIHARFATMA ÎSAFÊKOYÊ MIRAZFERHATÊ KINYAZ & LÎLIXANA MIRAZFETOYÊ HODIKFETOYÊ ÛSOFEYZOYÊ RIZOGEVORGE FERACGOZELA XATOGUHARA AVASGULAZERA ETARGULCERA ÇERKEZGULCERA ÇERKEZ & RAZMIKÊ ÇIKOGULÎZERA MÛSAHAKOB KIRAKOSYANHAKOBÊ ESMERHEMÎDÊ ELÎHEMZOYÊ OZMANHESENÊ EPOHESENÊ GOGOHESENÊ QASOHIZRETA HESOHOVHANNES BADALYANHOVHANNES GAPOHOVSEPYAN HOHANNESHUSEYNÊ EYLAZÎSKOYÊ LEZGÎÎSRAÎL OHANYANKAMILÊ TEMÛRKARAPETÊ MÊLKONKARAPETÊ XAÇOKEREMÊ EREFATKEZÎZERA XELOKINYAZÊ HEMÎDKOMA RADYOYA ERÎVANÊKOMA BERXWEDANKOMA GUNDÊ NEHÎA & ABOVYANÊ CIRABERÊKOMA SORIKÊKUBARA XIDOLEZGÎNÊ DÛKOMEHMET ARIFÊ CIZRAWÎ & EYŞE ŞANMECÎDÊ FARIZMECÎDÊ FARIZ & SEYDAYÊ RIZOMECÎDÊ SILÊMANMECÎDÊ SILÊMAN (TEVÎ KOMÊ)MECÎDÊ SILÊMAN & SÛSIKA SIMOMECÎDÊ XALITMEHMEDÊ MÛSAMEHMEDÊ USIVMEHMÛD SORO (QIZIL)MEMÊ XIDOMEMEDÊ EVDOMEMEDÊ ZURBEMEMLÎYÊ XEMOMEMOYÊ HEMÎDMEMOYÊ ÎSRAFÎL & KOMA SAZBENDÎYEMEMOYÊ ÎSRAFÎL-TEV KOMA SAZBENDÎYEMEMOYÊ SILOMEMÛDÊ ELÎMIQAMÊ CIVATA KURDÎMIRAZÊ EGÎTMISRETÊ ELÎLITOMÎŞAYÊ REŞÎD & CEMALÊ ÛSIVNADIRÊ EFONADIRÊ EFO & GULCERA ÇERKEZNADIRÊ EFO & XANA ZAZÊNADIRÊ ESLANNAZA KOKILNEVÎYÊ ÎSMAÎLORDÎYÊ QADOPAŞAYÊ EFOPIRANÎREŞÎDÊ BASOREŞÎDÊ EMOREŞÎDÊ MEMILÎREŞÎDÊ SÎYABENDRIZAYÊ ELÎRIZAYÊ REŞÎDSAHAKYAN ANUŞSAMVEL KRAKOSYANSEBÎRA ÎSMAÎL Û XELÎFA EVDILÊSEHÎDÊ ÛSO & NÎGARA HEPOSERGISÊ NERSÊSSÊROB XACIKYANSEVAVÊ EG ÎTSEYADÊ ŞAMEDÎNSEYRANA MUSASIHÎDÊ SILOSIRAZÊ TEMÛRSILOYÊ EVDALSÎSA EGÎTSÎSA MECÎTSÛSIKA SIMOSASIKÊ SEVAVŞEMOYÊ HESENŞEROYÊ BIROŞEROYÊ XACIKYANŞEVAVÊ AHMEDŞEVAVÊ EGÎTŞIBLIYÊ ÇAÇANŞIVAN PERWERTEMURÊ XELÎLTORINÊ PAŞATUQASA XEMOTUQASA XEMOUSIVÊ ELÎYÊ MIHIKÊUSIVÊ ETARÛSIVÊ MIHEMMEDÛSIVÊ SÊBIRAWEZÎRÊ AHMEDXALITÊ BEGOXANA ÛSOXANA ZAZÊXATOYÊ HEMOXATOYÊ SINCOXEMOYÊ HAMIDXEMOYÊ HESENXIDIRÊ BIROZADÎNA ŞAKIRZÎNA ŞEMO

(FD)

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