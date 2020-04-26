’24 Nisan, 105 yıldır büyüyen Ermeni yalanı’

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Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 24 Nisan’ın 105 yıldır büyüyen Ermeni yalanı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Amerikan başkanı ister soykırım, isterse büyük felaket desin ne fark eder? Ne diyecek diye her yıl ağızlarına bakıyoruz. Bu yıl, Korona seslerini kesti. 24 Nisan günü Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan, sessiz sedasız Erivan’daki büyük yalan anıtına çelenk koyacak. Nerede bu anıtları? Binlerce yıldır Türk toprağı olan ve en son Türk Revan Hanlığı’nın merkezi olan şehirde. Şimdi ona Erivan diyorlar. Kazım Karabekir Paşa; Ermeni mezalimi için, Allah benim gördüklerimi kimseye göstermesin. Bunca savaşlar yaşarım ama Ermenilerin katlettikleri masumların halleri gibi hiçbir vahşet görmedim diyor. Bu vahşeti Karabağ’da ve Hocalı Soykırımı’nda da görmedik mi? Göç sırasında başlarına muhafız konmuş, karınları doyurulmuş, hastaları bakılmış, hatta gittikleri yerlerde ekecekleri tohumuna kadar kendilerine verilmiştir. Ermeniler bu göç tarihini Türkler 24 Nisan 1915 de Ermenilere soykırım uyguladı şeklinde dünyaya büyük yalan olarak yaymışlardır.

https://m.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699567.aspx