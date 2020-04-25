Ünlü Amerikalı rapçi Kanye West, milyarderler listesine girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan Forbes dergisi, ünlü Amerikalı rapçi Kanye West’in milyarderler listesine katıldığını duyurdu. Forbes’e göre West’in 1,3 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmı Adidas markası ile geliştirdiği ayakkabı markasından geliyor.

Amerikalı rapçinin “Yeezy” adlı spor ayakkabıları kısa zamanda moda dünyasının en popüler ürünlerinden biri olmayı başardı.

Kanye West 2013’te Nike ile başarısızlıkla sonuçlanan işbirliğinden sonra 2015’te Adidas markası ile çalışmaya başlamıştı. Analistlere göre bu işbirliğinden West 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Geçtiğimiz aylarda, bir yıllığına ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen 42 yaşındaki West, “İnsanlar kendime milyarder dememin görgüsüzlük olduğunu söylediği için hepiniz tam olarak ne olduğunu anlayana dek ismimi yasal yollardan bir yıllığına Christian Genius Billionaire (Hristiyan Dahi Milyarder) Kanye West olarak değiştirebilirim” demişti.

West’in 2016’da 53 milyon dolar borcu vardı

Ünlü model Kim Kardashian’ın kocası, 2016’de sosyal medya paylaşım ağı Twitter’daki ses getiren bir açıklamada bulunmuştu.

Rapçi, Twitter hesabından, “Bu mesajı siz kardeşlerime hala 53 milyon dolar kişisel borcum olduğunu söylerken yazıyorum. Lütfen üstünden gelmemiz için dua edin. Bu benim gerçek isteğim” diye yazmıştı.

2024 ABD başkanlık seçimlerine adaylığını duyurdu

Geçtiğimiz kasım ayında Kanye West, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

West’in ayrıca Donald Trump’a açıktan destek vermesi Amerikan rap dünyasında büyük tepkilere yol açıyor.

https://tr.euronews.com/2020/04/25/unlu-amerikal-rapci-kanye-west-milyarderler-listesine-girdi