Ruhların Mezatı – Arsinee Khanjian

HYETERT Kanadalı Ermeni sinema oyuncusu ve yönetmen Arsinee Khanjian’ın Aurora Mardiganian video arşivlerinden yararlanarak kaleme aldığı oyun/performans Ruhların Mezatı 25 Nisan 2020 TSİ 19:00’a kadar aşağıdaki YouTube adresinden izlenebilecek. Aurora Mardiganian’ın hayatta kalış hikayesi Amerika’da Ermeni soykırımı ile ilgili ilk filmin konusu olmuştu. 2015 yılından bu yana her yıl gösterimi yapılmış oyun Almanya dışında Yerevan’da da izleyicilere açılmıştı. Khanjian’ın bu projede kullandığı görüntü arşivleri Zoryan Canada Zoryan Enstitüsü bünyesinde yer alıyor. Performans/Oyun İngilizce Altyazılı.