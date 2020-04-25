‘Nork’ enfeksiyon hastanesi doktorları koruyucu kıyafetleri üzerinde ‘Unutma beni’ çiçeği çizdiler, eldivenin üzerinde ise ‘Hatırlıyor ve Talep ediyoruz’ yazdılar – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Nork’ enfeksiyon hastanesi doktorları koruyucu kıyafetleri üzerinde ‘Unutma beni’ çiçeği çizdiler, eldivenin üzerinde ise ‘Hatırlıyor ve Talep ediyoruz’ yazdılar

Bugünlerde koronavirüs ile özverili bir şekilde mücadele eden doktorlar, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı göstermenin eşsiz bir yolunu buldular.

Şu anda koronavirüs ile enfekte olan insanları tedavi eden ve eve gidemeyen ‘Nork’ enfeksiyon hastanesinin doktorları, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için kendi koruyucu kıyafetleri üzerinde Tsitsernakaberd Anıtı ile Ermeni Soykırımı sembolü oaln ‘unutma beni’ çiçeğini çizdiler. Eldivenler üzerinde ise ‘Hatırlıyor ve Talep ediyoruz’ diye yazdılar.

Hatırlanacağı üzere, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 24 Nisa’nda insanlar Ermeni Soykırımı kubanlarını anmak için Tsitsernakaberd tepesine gidemediler. Sağlık güvenliği nedeniyle toplu etkinlikler yasaktır.

Bu yıl vatandaşların Tsitsernakaberd’e sembolik yürüyüşü virtüel platformda düzenlendi. Canlı yayınlanacak olan virtüel yürüyüş 24 Nisan’da başlayıp 25 Nisan şafağına kadar devam edildi. 24 Nisan saat 08:00’dan itibaren Ermenistan vatandaşları 1915 telefon numarasına ve yurt dışında bulunanlar ise 0037433191500 numarasına mesaj gönderdiler. Mesajı gönderenlerin isimleri Soykırım Anıtı sütunlarında gösterildi. Böylece, dünyanın her yerinden sembolik yürüyüşe katılabilirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu