‘La Vanguardia’ Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılına değindi: Tarihsel hafıza, topraklarını kaybeden bir ülke için her şeydir – Ermenistan Kamu Radyosu

‘La Vanguardia’ Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılına değindi: Tarihsel hafıza, topraklarını kaybeden bir ülke için her şeydir

İspanyol ‘La Vanguardia’ dergisi Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılı hakkında geniş bir makale yayınladı.

Makale, 105 yıl önce yaşanmış olan katliamın, ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi Henry Morgenthau dahil olmak üzere çeşitli diplomatlar ve gezginler tarafından belgelendiğini belirtiyor.

“Tarihsel hafıza, uzun bir tarih boyunca topraklarını kaybeden ve 20. yüzyılda eski Ermenistan topraklarının sadece onda birini koruyan küçük bir Kafkas ülkesi için her şeydir.

24 Nisan yas tutan bir gündür, böylece Türkiye’deki Ermenilerle yaşanan olaylar dünyada bir daha asla tekrarlanmayacaktır.”

Ermenistan Kamu Radyosu