Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yılı vesilesiyle. Garabet’in torunu Margaret anlatııyor

Mediamax.am- 2015 yılı Nisan ayında Ermeni Soykırımı’nın 100’üncü yıldönümü arifesinde The Guardian gazetesi, Ermeni okurlarından Soykırım’ın, ailelerine bıraktığı etkileri anlatmalarını rica etmişti. New East Network tarafından yürütülen bu projeye 500’den fazla Ermeni yankı vererek mektup ve fotoğraflar gönderdi. Bir sene sonra Mediamax haber ajansı ve The Guardian gazetesi, bu mektupların bir kısmını beraber yayımlama kararı aldı. Aşağıda The Guardian’ın Ermeni okurlarından Margaret Manukyan’ın mektubu sunuluyor:

Margaret Manukyan

“Ben Soykırım’dan kurtulmuş bir ailenin evladıyım. Yetim kalmış büyükbabam Yunan vapuruyla bir şekilde Kanada’ya gidebilmiştir. Büyükannem ise, kardeşleriyle birlikte ABD’e göçetmiştir. Büyükannemin babası, kendi evinde öldürülmüş, annesi ise hayatını tehcir yolunda, çöllerde yitirmişti.

Soykırım acısı, babamı da etkilemiş ve evimizden içeriye girmişti. Soykırım’dan kurtulabiliş Ermenilerin nesilleri çok acı çekmişlerdir. Ben de bu acıyı hissedenlerden biriyim.

2014 yılında Batı Ermenistan’ı ziyaret etmeye karar verdim. Bir grup Ermenilerle beraber yola çıktık. Nihayet ayağım, büyükbabamın ailesinin yaşadığı ve katledildiği toprakları bastı.

Bu yolculuğun her saati, yeni bir maceraya yol açıyordu. Biz şehirden şehre giderek Ermeni varlığını ıspatlayan “hazineleri” arıyorduk. Bunları bulurken heyecanlanıyordum ama bundan hemen sonra bir nevi keder çöküyordu üzerime…

“Hala buradayız” diye fısıldıyordum. Büyükbabamın kentinde bulunan bir Ermeni kilisesinin yıkıntıların arasında büyükbabamın tüm evlatları ve torunları adlarına birer not bıraktım.

Ben Garabet’in torunu Margaret’im. Ben hatırlıyorum…”.

Foto: Margaret Manukyan’ın arşivinden

Ermenistan Kamu Radyosu