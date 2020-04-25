‘Aurora’ 2020 adayları belli oldular – Ermenistan Kamu Radyosu

Bu yıl ‘Aurora’ İnsani Ödülü, Afganistan’daki kızlara eğitim vermek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yerlerinden edilenlere yardım etmek, Akdeniz’deki mültecileri kurtarmak ve Somali’ye barış getirmek için dört istisnai kahramanı onurlandırıyor.

‘Aurora’ 2020 kahramanları Sakina Yakubi, Angelik Namayka, Klaus Fogel ve Sophie Bon, Fartun Adan ve İlvad Elman olmakta. Sonbaharda ödül sahibi kim olacağını öğreneceğiz.

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına ve onları kurtaranlara şükranla yaratılan ‘Aurora’ İnsani Girişimi, dünya çapında insani yardıma muhtaç olanlara yaşam ve umut veren bugünün kahramanlarına fırsatı vermeyi amaçlamaktadır. Bunun sayesinde dünyada insanseverliğin zinciri sürdürülmektedir.

Aurora İnsani Girişimi sekiz yıl boyunca 2015-2023yy-da (1915-1923 sekiz yıllık Ermeni Soykırımı anma yılları) hayatlarını riske atan insanları, en muhtaç ve yoksulların hayatlarını iyileştirecek küresel projelerin uygulanmasına katkıda bulunacak olan insanları desteklemek hedefliyor.

Bu, çeşitli inisiyatif programlarının yardımıyla yapılır: ‘Aurora’ Ödülü, ‘Aurora Diyaloglar’ tartışma platformu, ‘Aurora’ İnsani Yardım Endeksi, ‘Şükran Projeleri’ ve ‘100 Hayat’ Programı.

‘Aurora’ İnsani Girişimi, zaten binlerce destekçi ve ortak tarafından katılmış olan ve Vardan Gregorian, Nubar Afeyan ve Ruben Vardanyan tarafından inisyatif edilen bir girişimdir.

Ermenistan Kamu Radyosu