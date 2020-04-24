Ukrayna İçişleri Bakanı’ndan Ermeni Soykırımı mesajı: “Cazasızlık, yeni suçlar doğurur”

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü vesilesiyle “Twitter” üzerinden bir paylaşım yaptı.

Avakov, “24 Nisan, Ermeni Soykırımı’nın anma günüdür, 1915-1924 yıllarında katledilen milyonlarca kişinin anma ve yas günü … 105 yıllık felaket … O zaman dünya, bu felaketi görmezden gelmeyi tercih etti… Ancak cezasızlık, yeni suçlar doğurur. Tekrarlanmasına izin vermemek için hatırlamamız gerek!” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Ukrayna-Avakov-Ermeni-Soykırımı/181906