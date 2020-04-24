UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ASILSIZ ERMENİ İDDİALARININ DİLLENDİRİLMESİNE YASAK GETİRDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, asılsız Ermeni iddialarının 105. yıl dönümüne girilirken kamu görevlilerine bir bildiri göndererek, Ukraynalı devlet mensuplarının ve diplomatlarının açıklamalarında kesinlikle “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanmamasını istedi.
Bakanlık, Ermeni meselesinin, Ukrayna’nın stratejik ortağı olan Türkiye’nin en hassas noktalarından birisi olduğuna dikkat çekti. Yine, Ermenistan’ın tüm uluslararası platformlarda Rusya Federasyonu’nu desteklemesinin ve oylamalarda Ukrayna’nın aleyhine oy kullanmasının da bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
Öte yandan, söz konusu kararda, Ermenistan’ın, 1932-1933 yılları arasında Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna’da yaratılan sun’i açlık (Holodomor) olaylarını da kabul etmediğine dikkat çekildi. Ayrıca, Ukrayna’nın Ermenistan tarafından asılsız bir şekilde propagandasını yürüttüğü iddiaların, herhangi bir Birleşmiş Milletler kararıyla desteklenmediğine de dikkat çekildi.
https://qha.com.tr/haberler/guncel/ukrayna-resmen-acikladi-ermeni-soykirimini-tanimayacagiz/192458/
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