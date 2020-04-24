Tepki yağdı! Hasan Cemal’den skandal 1915 paylaşımı…

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Gazeteci Hasan Cemal’in 1915 olaylarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Cemal’in, sözde ”Ermeni Soykırımı” paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Cemal, skandal paylaşımda ”Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir çok kullanıcı Hasan Cemal’e tepki yağdırdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

https://www.superhaber.tv/tepki-yagdi-hasan-cemalden-skandal-1915-paylasimi-haber-271989