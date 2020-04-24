Paşinyan: Osmanlı Otoritelerinin Ermeni Halkına Yönelik Katliamı Tüm İnsanlık Uygarlığına Karşı İşlenen Suçtur – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Osmanlı otoritelerinin Ermeniler hakkında işlediği katliamı sadece bir halkın kimliğine karşı değil tün insanlık uygarlığına karşı işlenen suç olduğunu belirtti.

Paşinyan bugün 105. Yıldönümünde katliam kurbanları anıt mezarını ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, Ermeni halkının müthiş bir beşeriyet kaybına neden olan katliam sonucunda 1,5 milyondan fazla kurban verdiğini, yüzbinlerce kişinin tehcir edildiğini ve tarihi vatanlarında yaşama haklarını ellerinden aldığına işaret ederek, Osmanlı Türkiye’sinin Ermeniler hakkında uzun yıllar boyunca izlediği nefret politikasının 1915 yılında zirvesine ulaştığını, öyle ki Batı Ermenistan’ın birkaç yıl devam eden ve hükumet kararıyla işlenen katliam sonucunda Ermenilerden tamamen boşaltıldığını açıkladı.

Paşinyan, 24 Nisan 1915 tarihinin, tüm katliamın en güçlü sembolü haline geldiğini öyle ki o günde, genç Türkiye hükumetinin emriyle yüzlerce Ermeni aydın, dini ve politik şahsiyet sürgün edilmiş ve öldürülmüştü.

Paşinyan, Ermenistan halkıyla dayanışma içerisinde olan, hakkında işlenen katliamı itiraf eden ve kınayan tüm ülkeler, uluslararası örgütller, laik ve ruhi liderlere şükran ve minnet dileklerini dile getirdi.

SANA