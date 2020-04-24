Nikol Pashinyan’ın 24 Nisan mesajı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ve eşi Anna Hakobyan, Ermeni Soykırımı Kurbanlarının Anıtı Tsitsernakaberd’i ziyaret etti.

Anıtın hemen yanında Başbakan bir mesajı iletti. Mesajda şunlar kaydedildi:

“Sevgili yurttaşlarımız, Ermenistan Cumhuriyeti’nin gururlu vatandaşları,

Artsakh Cumhuriyeti’nin gururlu vatandaşları,

Diasporanın gururlu Ermenileri,

Bugün 24 Nisan 2020’de, Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılını anıyoruz. Osmanlı Türkiyesi’nin uzun yıllardır Ermeni karşıtı politikası 1915’te Jön Türk hükümeti altında kendi son noktasına ulaştı.

Yıllarca süren ve devlet politikasıyla yürütülen Soykırım sonucunda Batı Ermenistan tamamen Ermenilerden boşaldı, 1.5 milyon yurttaşımız öldürüldü, yüz binlerce Ermeni mülteci oldu ve tarihi anavatanlarında yaşama hakkından mahrum kaldı.

Ermeni Soykırımı’nın bir sonucu olarak, Ermeni halkı sadece büyük insan kayıplarına uğramakla kalmadı, aynı zamanda anavatanlarından ve kültürel soykırımlarından da mahrum edildi. Halkımızın manevi ve dini mirasının kaybı geri döndürülemezdi ve maddi hasarı çok büyüktü. Osmanlı İmparatorluğu tarafından yürütülen Soykırım, sadece halkımızın kimliğine değil, aynı zamanda tüm insan uygarlığına karşı bir suçtu. 24 Nisan 1915, tüm bu sürecin en güçlü sembolü haline geldi, çünkü o gün yüzlerce Ermeni entelektüel, dini ve siyasi figür Jön Türk hükümetinin emriyle tutuklandı, sürgün edildi, öldürüldü veya kayboldu. …

Bugün dünyadaki 30 ülke Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdı ve Ermeni halkıyla dayanışmalarını ifade eden ve Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan tüm devletlere, uluslararası örgütlere, dini ve laik liderlere minnettarız. …

Değerli yurttaşlarımız, bugün dünyanın her köşesinde halkımızın çocukları Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarını anıyorlar.

Bu sene anma törenlerin sıradışı şartlarda gerçekleştiriliyor. Yeni tip koronavirüs salgını hepimizi sıradışı ve hayal edemediğimiz bir vaziyete düşürdü. 55 yıldır her sene düzenlenen ve yüzbinlerce vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen 24 Nisan yürüyüşü bu sene olmayacak. Hükümetin bu kararına anlayışla yaklaşmalarınız için teşekkür ediyorm. Ermeni diasporasında da salgın nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.

Fakat bu kriz döneminde bile anma etkinliği gerçekleştirmek, hatta daha büyük kapsamlı bir etkinlik sağlayabilmek için yeni çözümler bulmaya çalıştık. Ermenistan Hükümeti bu yıl anma etkinlikleri için virtüel çözümler buldu. Ermenistan’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insanlar ‘virtüel yürüyüşüne’ katılabilir. Ermenistan’da yaşayanlar 1915 numarasına, yurtdışında yaşayanlar ise +374 33 19 15 00 numarasına isimlerini mesaj olarak yollayabilir ve Tsitsernakabert’te bulunan Ermeni Soykırımı anıtının sütünlerin üzerinde kendi ismleri dijital yoluyla yer alacak ve fizksel olarak orada bulunma eksiği böyle tamamlanacak. …

Yüzyılı aşkın bir süre geçti, ancak Soykırımın sonuçları ortadan kaldırılmadı. Türkiye şu ana kadar Soykırımla ilgili herhangi bir pişmanlık göstermedi ve özür dilemedi. Bu yüzden bugün hatırladığımızı ve talep ettiğimizi beyan ediyoruz.

Ermeni Soykırımı’nın sadece bizim milliyetimizle ilgili bir konuyu değil küresel bir gündemi de kabul ettiğini düşünüyoruz, çünkü 24 Nisan masum kurbanlarımız için sadece bir yas günü değil. …

Sevgili yurttaşlarımız, uzun yıllardır 24 Nisan, ulusal birliğimiz, birlik ve disiplinin sembolü olmuştur ve bugün bu sembol çok daha güçlü, çok daha görünür olmalı ve eminim öyle olacak.

Yaşasın Ermenistan Cumhuriyeti, yaşasın Artsakh Cumhuriyeti, yaşasın Ermeni Diasporası ve yaşasın bizi ve özgür ve mutlu bir Ermenistan’da yaşayacak çocuklarımızı.

Hatırlıyor ve Talep ediyoruz. “

Ermenistan Kamu Radyosu