Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Ermeni mevkidaşına Soykırım mektubu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü münasebetiyle Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian’a mektup gönderdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığının Halkla ilişkiler idaresi mektubun ayrıntılarını aktardı.

İşte Fransa Cumhurbaşkanının mektubundan alıntılar:

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Sevgili dostum,

Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümünü anma gününde sizi ve tüm Ermeni halkına en içten kardeşlik ve dostluk duygularımı ifade ediyorum.

Fransa 24 Nisan’ı İstanbul’da (Constantinople) 600 Ermeni aydınların katledilmesiyle başlayan Ermeni Soykırımının anma günü olarak hatırlıyor. Bugün Fransa hiç bir zaman olmadığı kadar kurbanların anısını savunmaya, inkara karşı mücadele etmeye ve geçmişten ders çıkarmaya hazırdır.

Geçen sene 24 Nisan’ı Fransa genelinde Ermeni Soykırımını anma günü olarak ilan edildi. Bugün mevcut sağlık durumundan kaynaklanan sınırlamalarına saygı göstererek yine de çok dar kapsamlı bir etkinlikle, sadece Fransa Hükümeti üyelerinin katılımıyla bu günün anılmasına dair talimatta bulundum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Macron-Fransa-Ermeni-Soykırımı/181960