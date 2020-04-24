 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fransa Büyükelçisi Twitter hesabından Ermeni Soykırımıyla ilgili paylaşım yaptı

2020-04-24

Fransa Yerevan Büyükelçisi Jonathan Lacote Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü münasebetiyle kendi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

‘Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü’ ifadesini kullanarak Jonathan Lacote ek olarak paylaştığı resimde Ermeni Soykırımını anlatan birçok kitaplarını gösterdi.Jonathan Lacôte@JonathanLacote

#24avril#memoire#hommage#historiens#confinement#Erevan

journée de commémoration du Génocide des Arméniens

View image on Twitter

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Fransa-Ermeni-Soykırımı/181942

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın