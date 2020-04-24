Fransa Büyükelçisi Twitter hesabından Ermeni Soykırımıyla ilgili paylaşım yaptı

Fransa Yerevan Büyükelçisi Jonathan Lacote Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü münasebetiyle kendi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
‘Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü’ ifadesini kullanarak Jonathan Lacote ek olarak paylaştığı resimde Ermeni Soykırımını anlatan birçok kitaplarını gösterdi.Jonathan Lacôte✔@JonathanLacote
#24avril#memoire#hommage#historiens#confinement#Erevan
journée de commémoration du Génocide des Arméniens
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Fransa-Ermeni-Soykırımı/181942
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