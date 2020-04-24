Ermenistan’da Işıklar Söndü, Çanlar Çaldı

Ermeni Soykırımının 105. yılı soykırım anmaları için dünyanın pekçok yerinde online anmalar ile anılacak. Ermenistan’da soykırım anıtına gidilemedi.

*Fotoğraf: Ermenistan Dışişleri Bakanlığı.

Ermenistan’da bu yıl koronavirüs nedeniyle Ermeni Soykırımı’nın anıldığı gün olan 24 Nisan’da halkın katıldığı bir anma düzenlenmiyor.

24 Nisan’a saatler kala ise farklı bir anma gerçekleştirildi. Saat 21.00’de tüm caddelerde ışıklar sönerken evlerde de ışıklar söndürüldü. Kiliselerde ise 3 dakika boyunca çanlar çaldı.

Halk anmaya mumlar yakarak katıldı

Aynı dakikalarda halk evlerinden cep telefonlarının ışığını açarak ya da mumlar yakarak anmaya katıldı.

Soykırım Anıtı’nın bulunduğu Tsitsernakaberd’de ise sanatçılar Kamo Seyranyan ve Liana Aleksanyan “Ari im Sokhak” (Gel bülbülüm) şarkısını seslendirdiler.

24 Nisan’da Soykırım Anıtı’nda yapılacak anma törenine sadece protokolden isimler katılacak.

Türkiye’de online anma

24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı anması bu yıl Türkiye’de de kononavirüs nedeniyle online gerçekleştirilecek.

Türkiye’de anmaları düzenleyen ‘DurDe’ Platformu gelişmeye dair bir duyuru yayınladı. Buna göre anma, plaftformun facebook adresinden 24 Nisan günü canlı yayınlanacak.

Program şöyle:

Tarih: 24 Nisan 2020

19.00 Anma

19.15 Basın açıklaması: Deniz Türkali

19.30 Panel

Berrin Sönmez

Ohannes Kılıçdağı

Rober Koptaş

Taner Akçam

Şenol Karakaş

(PT)

*Kaynak: Agos.

http://bianet.org/bianet/dunya/223377-ermenistan-da-isiklar-sondu-canlar-caldi