Ermenistan Meclis Başkanı: “Türkiye’nin, Ermeni Soykırımı’nı tanımasından başka bir seçeneği yoktur”

Ermenistan Milli Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bugün biz, 105 yıl önce kendi vatanlarında katledilen atalarımızı anıyoruz. 1.5 milyon kadın ve erkek, çocuk ve yaşlı, sadece Ermeni oldukları için katledildi.

Osmanlı Türkiye’de devlet seviyesinde düzenlenen bu cinayet, sadece Ermeni halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Eminim ki günümüz Türkiye’nin, Ermeni Soykırımı gerçeği ile yüzleşmesi, tanıması ve adil şeklide tazmin etmesinden başka bir seçeneği yoktur.

Bu felaketi yaşayan ve hayatta kalan bir halk olarak biz, insanlığa karşı işlenen bu tür suçların tekrarlanmasına izin vermemmek için sadece atalarımızın başına gelen Soykırımı değil, Büyük Felaketi takip eden diğer soykırımları da her uygun fırsatta hatırlatmayı taahht ederiz” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Ermenistan-Mirzoyan-Türkiye-Soykırım/181924