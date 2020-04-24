Ermeni Soykırımının 105. Yıldönümünde Bazı Şehirlerde Dua ve Ayinler Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İLLER – Ermeni halkın Osmanlıların eliyle maruz kaldığı ve 1,5 milyondan fazla insanın öldüğü Ermeni Soykırımının 105. Yıldönümü bugün ihya edildi.

Bazı şehirlerde bugün korona virüsüyle mücadelede özel ihtiyati tedbirlere uygun olarak katılımlar olmadan sadece Kiliselerdeki görevlilerle birlikte dua ve ayinler düzenlendi.

Şam ve etrafındaki Ermeni Ortodoks Piskoposluğunda düzenlenen ilahi ayinde Piskopos Armaş Nalbandyan, bu hatırayı Şam’daki mukaddes heykel üzerinde ihya etmenin ek anlamlar taşıdığını, çünkü Suriye’nin tatlı topraklarının barınak, sığınak ve kurtuluşları, atalarımızın ölüm kavgalarından yaşamın kollarına geçtiği bir köprüdür. Şu an kıldığımız namaz ve ettiğimiz dualar teşekkür mahiyetindedir. Bizlere sunduğu destek, yardım ve iyilikten dolayı evlatlarımız, çocuklarımız ve torunlarımıza Suriye halkına bizlere sunduğu bu iyiliği hiç bir zaman unutmamayı öğretiyoruz ve öğretmeye deva edeceğiz” dedi.

Ayine Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patriği Yardımcısı Mar Timotas Matta el Huri ve Ermenistan’ın Şam Büyükelçisi Dikran Kevorkyan katıldı.

SANA