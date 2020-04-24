Ermeni soykırım yalanını destekleyen Hasan Cemal’e Nasuh Mahruki ‘Allah belanı versin’ dedi

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Ermeni soykırım yalanını destekleyen Hasan Cemal’e ünlü dağcı Nasuh Mahruki’den çok sert tepki geldi.

Gazeteci Hasan Cemal, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tweet atarak; ‘Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum.’ ifadelerini kullandı.

Hasan Cemal’in bu sözlerine ünlü dağcı Nasuh Mahruki’den çok sert tepki geldi.

Cemal’in tweetini alıntılayan Mahruki; ‘Allah senin belanı versin. 1000 yıl her türlü zulümden zorbadan ölümden koruduğumuz ama Rus ve İngilizlerin devlet vaadine kanıp, savaşta düşmanla işbirliği yapan, bizi arkadan vuran, vahşice öldüren, katliam yapan asıl özür dilemesi gerekenleri ancak onlar gibi bir hain savunur.’ ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kaynak Yeniçağ: Ermeni soykırım yalanını destekleyen Hasan Cemal’e Nasuh Mahruki ‘Allah belanı versin’ dedi