Avrupa Halk Partisi’nden Ermeni Soykırımı mesajı

Avrupa Halk Partisi (AHP), Osmanlı Türkiye tarafından işlenen Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümünde Ermeni halkına dayanışmasını bildirdi.



Parti tarafından yayınlanan açıklamada, “Bugün biz, 1915 Ermeni Soykırımı’nı hatırlıyor, dualarımız ve düşüncelerimizle Ermeni halkının yanında duruyoruz.

AHP, Osmanlı İmparatorluğu’nda katledilen 1.5 milyon Ermenilerin anısına saygı duruşunda bulunuyor.

Türkiye’yi, kendi geçmişiyle yüzleşmeye ve böylece Ermeni ve Türk halkların arasında gerçek barışın kurulmasına yol açmaya çağırıyoruz.

Soykırımların ve insanlığa karşı işlenen suçların, zamanında önlenmesinin ve cezalandırılmasının, uluslararası camianın temel önceliklerinden biri olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Halk Partisi, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümünden önce kabul ettiği bir kararla Ermeni Soykırımı’nı tanımıştır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Avrupa-Halk-Partisi-Ermeni-Soykırımı/181944