‘Aurora’ Girişimi, Ermeni Soykırımı Anma Günü’nde bir online tartışma düzenleyecek – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Aurora’ İnsani Girişimi, bugün Ermeni Soykırımı Anma Günü 24 Nisan’da saat 19:30’da bir asır önce şehit düşenlerin anısına saygı göstermek ve bugün dünyadaki koronavirüsle mücadele edenler de dahil olmak üzere bugünün kahramanlarını onurlandırmak için bir online tartışma yapacak. IDeA Vakfı’nın halkla ilişkiler departmanı tarafından bildirildiği üzere, etkinlik sırasında 2020’de ‘Aurora’ kahramanlarının isimleri de duyurulacak.

Online tartışmanın konuşmacıları, girişimin kurucularından Nubar Afeyan, Vardan Gregoryan ve Ruben Vardanyan, Aurora Ödülü Seçim Komitesi Başkanı Lord Ara Darzi, ‘Barış Evi’ (Maison Shalom) Vakfı Kurucusu ve 2016’da ilk Aurora Ödülü sahibi Margarit Barankitse olacak.

24 Nisan online tartışma etkinliği açıktır. Tartışma, Ermenice ve Rusça çevirilerle İngilizce yapılacaktır. ZOOM platformuna bir bağlantı almak için katılımcıların kaydedilmesi gerekir veya tartışmayı Facebook’ta canlı olarak izleyebilirler.

‘Aurora’ İnsani Girişimi hakkında

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına ve onları kurtaranlara şükranla yaratılan ‘Aurora’ İnsani Girişimi, dünya çapında insani yardıma muhtaç olanlara yaşam ve umut veren bugünün kahramanlarına fırsatı vermeyi amaçlamaktadır. Bunun sayesinde dünyada insanseverliğin zinciri sürdürülmektedir.

Aurora İnsani Girişimi sekiz yıl boyunca 2015-2023yy-da (1915-1923 sekiz yıllık Ermeni Soykırımı anma yılları) hayatlarını riske atan insanları, en muhtaç ve yoksulların hayatlarını iyileştirecek küresel projelerin uygulanmasına katkıda bulunacak olan insanları desteklemek hedefliyor.

Bu, çeşitli inisiyatif programlarının yardımıyla yapılır: ‘Aurora’ Ödülü, ‘Aurora Diyaloglar’ tartışma platformu, ‘Aurora’ İnsani Yardım Endeksi, ‘Şükran Projeleri’ ve ‘100 Hayat’ Programı.

‘Aurora’ İnsani Girişimi, zaten binlerce destekçi ve ortak tarafından katılmış olan Vardan Gregorian, Nubar Afeyan ve Ruben Vardanyan tarafından inisyatif edilen bir girişimdir.

Ermenistan Kamu Radyosu