Anne Hidalgo’dan, Ermnei Soykırımı açıklaması: “Tarihi gerçekler uğruna mücadele borcumuz var”

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ermeni Soykırımı’nın tüm dünya tarafından tanınmadığı ve inkarcılığın yasayla cezalandırılmadığı sürece insanlığın, tarihi gerçekler uğruna mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi (CCAF) eş başkanları Murat Papazyan ile Ara Toranyan’ın da rızasıyla 24 Nisan’da Fransa Ermeni toplumu için belediye binasında yapılacak yıllık davetin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilldiğini dile getiren Hidalgo, Ermeni Soykırımı’nın anısına Paris’te her yıl düzenlenen anma etkinliklerinin de aynı sebepten dolayı önemli derecede sınırlandırıldığını bildirdi.

Anne Hidalgo, “Bu yıl Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarını gerektiği gibi anmamız mümkün olmasa bile yine de bu anma gününü hatırlamalıyız. Ermeni Soykırımı’nın, tüm dünya tarafından tanınmadığı ve inkarcılığın ülkemizde yasayla cezalandırılmadığı sürece bizim, kurbanlara karşı tarihi gerçekler için mücadele borcumuz var” ifadelerini kullandı.

Paris Belediyle Başkanı, gelecek yıl bu ulusal anı gününde her zamanki gibi anma etkinlikleri düzenleyebileceğimizden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Paris-Anne-Hidalgo-Ermeni-Soykırımı/181958